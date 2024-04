Caminhoneiro é sequestrado após cair no golpe do falso frete Uma denúncia anônima levou a polícia até o cativeiro

Um caminhoneiro foi sequestrado depois de cair no golpe do falso frete, em São Paulo. Ele ficou cinco horas nas mãos dos criminosos. Quando foi obrigado a entregar o aparelho celular com todas as senhas dos aplicativos bancários, ele não pensou duas vezes. Uma denúncia anônima levou a polícia até o cativeiro.