Um motorista de caminhão fez um retorno em lugar proibido e atingiu a lateral de uma moto, onde estava uma jovem de 23 anos. Alexandra não resistiu e morreu na hora. Depois disso, o caminhoneiro fugiu do local do crime, mas acabou encontrado pela polícia horas depois. No trecho onde o caminhão fazia a manobra, tinha uma placa que proibia o retorno.