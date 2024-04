Campeão de muay thai é atropelado pelo ex da atual namorada

Alto contraste

O lutador de muay thai Daniel Donata foi vítima de um crime passional que o deixou na cama do hospital, com uma perna quebrada. O caso não foi no ringue, e o suspeito não é um lutador. Trata-se do ex-namorado da atual de Daniel, Nicole, que tem uma obsessão com a mulher e passou a persegui-la após descobrir que ela estava com um namorado novo. O suspeito jogou o carro para cima de Daniel e deixou ele com a perna quebrada, ainda sem saber se poderá voltar a competir depois que melhorar.