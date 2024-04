Alto contraste

A polícia encontrou o corpo do cantor Ton Ferreira em São José dos Campos, interior de São Paulo. O cantor desapareceu há uma semana depois de sair de um bar. Ton era conhecido como o rei do piseiro do Vale do Paraíba. O cantor deixou o filho no hospital com a esposa e foi cumprir um compromisso profissional, mas depois da apresentação, ele foi a um bar, conversou com amigos e nunca mais foi visto.