Cantora latina é presa por desacato durante blitz na Flórida, nos EUA Os policiais ainda descobriram que as placas do carro em que ela estava eram falsas

A cantora latina Cecilia Mercado foi parada em uma blitz policial depois de ignorar uma placa de sinalização na Flórida (EUA). Os policiais pediram a carteira de motorista dela e ela se recusou a entregar, dizendo que já havia dado o passaporte. Um homem que estava com a cantora alegou que ela teria “cidadania soberana” e o policial perdeu a paciência, tirando Cecilia a força de dentro do carro. Ela foi presa por desacato e os policiais ainda descobriram que as placas do carro em que ela estava eram falsas.