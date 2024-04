Carro de Edson Caldas Barboza é encontrado com marcas de tiro na Baixada Fluminense, no Rio O ator, que participou de Gênesis , está desaparecido há uma semana

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Marcas de tiros e sangue encontrados no carro do ator Edson Caldas Barboza levam a polícia do Rio de Janeiro a fazer novas diligências na cidade de Queimados, onde o carro do artista, que está desaparecido há uma semana, foi encontrado.