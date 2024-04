Carro fumacê explode e causa destruição em prédio do Rio Apartamentos e carros foram destruídos

Um condomínio contratou os serviços de um carro fumacê para acabar com focos do mosquito da dengue, mas o carro explodiu no Rio de Janeiro. Pelo menos 10 apartamentos foram atingidos.