Casal desaparece após dar entrada em unidade de saúde e receber alta

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um casal de idosos desapareceu misteriosamente e a família está preocupada. Eni, de 68 anos, e José, de 60 anos, adoram estar com a família; no entanto, já estão há duas semanas sem dar notícias. Na casa, foram encontrados remédios e a insulina que Eni usa diariamente. Além disso, os animais de estimação do casal foram encontrados abandonados na casa. A única pista é um prontuário médico de uma unidade de saúde.