Casal e amiga caem em golpe e são sequestrados na zona leste de SP

Um casal e uma amiga de Campinas (SP) caíram no golpe do falso anúncio e foram sequestrados. O homem estava procurando um carro para comprar e encontrou, na internet, o que parecia ser um bom negócio. Ele, a namorada e uma amiga viajaram juntos para encontrar o vendedor na rua Dom Jaime Colere, em Guaianases, na zona leste da capital paulista. Mas, o anúncio era uma emboscada e, ao chegar ao local foram abordados e levados para um cativeiro. As vítimas foram libertadas cerca de 8 horas depois com a ajuda de um familiar que conseguiu rastrear o celular de uma das mulheres. O suspeito foi detido.