O casal Manoel e Magda é telespectador do Balanço Geral e ao ver uma reportagem sobre uma família feita refém no Planalto Paulista, um bairro nobre de São Paulo, uma imagem chamou a atenção dos dois. Eles reconheceram a tatuagem no pescoço do criminoso que participou de uma tentativa de assalto dias antes, na casa do casal, no bairro Vila Leopoldina, na zona oeste.