Casal suspeito de matar jovem mulher por asfixia é preso e confessa o crime

Os suspeitos de matar a jovem Bruna, que foi asfixiada em um crime que a polícia entende como passional, confessaram o crime depois de serem presos. O irmão de Bruna fez diversas publicações em busca da jovem, então ainda desaparecida, e conseguiu descobrir imagens de câmeras de segurança mostrando a vítima entrando em um elevador com um homem. Em seguida, o mesmo homem aparece entrando no mesmo elevador, mas com outra mulher, e segurando uma mala enrolada em um cobertor.