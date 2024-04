Caso Brent Sikkema: Suspeito de matar galerista deve prestar depoimento nesta segunda (29)

Alto contraste

O homem suspeito de matar o galerista Brent Sikkema vai prestar depoimento. O advogado cubano, Alejandro Triano, foi preso suspeito de envolvimento na morte do galerista americano. O advogado que está representando o cubano disse que o suspeito vai colaborar com as investigações. De acordo com o advogado, o cubano e o galerista tinham uma relação profissional. Agora, a polícia quer entender quem mandou matar o americano.