Caso Daniel Corrêa: começa júri popular dos sete acusados de envolvimento na morte do jogador

Começou o júri popular dos sete acusados de envolvimento na morte do jogador Daniel Corrêa. De acordo com o TJ-PR, a sessão foi iniciada pelo MP, seguida da defesa, interrogatório e depois debate com os acusados. Daniel Corrêa Freitas, de 24 anos, foi encontrado morto em outubro de 2018, em um matagal na cidade de São José dos Pinhais, em Curitiba. O crime aconteceu depois do jogador participar da festa de aniversário de Allana Brittes, filha do empresário Edison Luiz Brittes Júnior, que confessou à polícia que assassinou Corrêa porque o atleta teria tentado estuprar a esposa dele. Além do empresário, a mulher e a filha também são réus no processo, além do marido da jovem e mais três amigos da família.