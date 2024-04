Alto contraste

As buscas pelo pequeno Edson Davi, que desapareceu na Barra da Tijuca (RJ), chegaram ao quinto dia. O garoto havia desaparecido perto do quiosque do pai. A polícia segue a linha de investigação de que Davi teria se afogado ao entrar no mar, mas não descarta outras versões.