Investigadores encontraram uma ossada humana e depois de um exame de DNA foi confirmado que os ossos são do menino desaparecido Émile, de 2 anos. Ele desapareceu do quintal da casa dos avós, em um vilarejo da França, um lugar com 150 habitantes onde todos se conhecem. Émile foi encontrado, depois de quase nove meses.