Caso Julieta: artista de circo é assassinada por donos de pousada

A artista de circo venezuelana Julieta Ines Hernandez Martinez, conhecida pelo nome artístico “Palhaça Jujuba”, foi morta por donos de uma pousada na qual se hospedou quando estava a caminho da Venezuela. Julieta, que estava no Brasil desde 2015, saiu do Rio de Janeiro em direção a Puerto Ordaz, no país vizinho. Segundo investigações, Thiago Agles da Silva, de 32 anos, um dos donos da pousada, teria tentado roubar o celular de Julieta enquanto ela dormia; em seguida, amarrou os pés da vítima e abusou sexualmente dela. Deliomara dos Anjos Santos, de 29 anos, também dona da pousada, teria ficado com ciúmes e ateado fogo nos dois. Thiago sobreviveu e os dois enterraram Julieta – possivelmente ainda viva – em uma cova clandestina.