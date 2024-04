Caso Lara: suspeito de matar a adolescente deve ser trazido para SP nesta sexta (22)

Alto contraste

O suspeito de matar Lara do Nascimento, de 12 anos, está preso em Campo Limpo Paulista (SP). Ele deve ser trazido para São Paulo nesta sexta-feira (22). Considerado foragido da Justiça desde o dia 28 de março de 2022, Wellington Galindo de Queiroz foi preso pela Polícia Federal com apoio da Polícia Civil de Jundiaí, na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. As primeiras informações são de que ele usava documentos falsos e, segundo a polícia, se preparava para deixar o país. Lara desapareceu no dia 16 de março de 2022 e o corpo foi encontrado três dias depois, em um terreno.