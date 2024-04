Caso Marcelle: cobradora de ônibus é encontrada morta e namorado suspeito foge para o litoral

Alto contraste

Uma cobradora de ônibus é encontrada morta e o namorado é o principal suspeito. Marcelle é uma cobradora de ônibus de 48 anos que estava namorando com Cledson há três meses. Ao perceber que ele estava se mostrando agressivo, ela decidiu terminar o namoro. Um dia, ela estava conversando com os amigos no celular, quando parou de responder. Os amigos resolveram ir até a casa dela, tocaram a campainha e nada. Preocupados, eles arrombaram a porta com um pé de cabra e encontram Marcelle morta, no quarto, com golpes de machado. A polícia entrou no caso e começou a procurar por Cledson. A suspeita é de que ele tenha levado o cartão de crédito de Marcelle e esteja fazendo compras no litoral.