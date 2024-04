Caso Miguel: mãe e madrasta são condenadas a mais de 50 anos de prisão As duas são acusadas de torturar, matar e jogar no rio o corpo do pequeno Miguel

Terminou o julgamento de Yasmin Vaz e Bruna Nathiéle - as duas são acusadas de torturar, matar e jogar no rio o corpo do pequeno Miguel, de apenas 7 anos, filho de Yasmin. As duas admitiram o crime, mas apresentaram versões diferentes do que teria acontecido com a criança.