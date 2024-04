Caso Nicole: suspeito de matar adolescente de 16 anos é preso

Alto contraste

Novas informações sobre o caso da adolescente de 16 anos que foi morta dentro da casa da irmã. O principal suspeito do assassinato é Aldair, amigo da irmã de Nicole Fernanda. Ele chegou na casa pedindo para que a jovem esquentasse a comida para ele e Nicole se recusou, o que teria motivado o crime. Aldair está preso. Agora, a polícia investiga se ele também está envolvido com o desaparecimento de uma menina de 10 anos. As duas vítimas moravam perto do criminoso.