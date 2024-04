Centro de qualificação para as áreas que mais empregam em São Paulo é inaugurado nesta quinta (4) 'O trabalho é muito importante, em que conseguimos dar oportunidade às pessoas', disse o prefeito Ricardo Nunes

Nesta quinta-feira (4), foi inaugurado o Centro de Programa e Operação Trabalho, em Santana, zona norte de São Paulo. O objetivo é qualificar as pessoas que buscam a inclusão profissional. No centro, há cursos que preparam participantes para trabalhar com gastronomia, corte e costura, na área de beleza e tecnologia, áreas que mais empregam na capital paulista. "O trabalho é muito importante, em que conseguimos dar oportunidade às pessoas", disse o prefeito Ricardo Nunes durante a inauguração.