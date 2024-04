Chef brasileira supera infância difícil e vai comandar cozinha do museu mais famoso do mundo Conheça a história de Alessandra Montagne do Morro do Vidigal até a alta culinária da Europa

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Alessandra Montagne nasceu no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro te teve uma infância difícil. Ela virou chef e vai comandar a cozinha do Museu do Louvre, em Paris (França).