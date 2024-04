Chuva forte e ventos de 76 km/h deixam rastro de destruição em São Paulo

Alto contraste

O temporal que atingiu a capital nesta segunda (9) deixou muitos estragos. Dezenas de árvores caíram pela cidade, principalmente na região sul. Os bombeiros atenderam quase 300 chamados de quedas de árvores. Enquanto todos os galhos não são retirados, as equipes da Enel afirmam que não podem trabalhar e que já estabilizaram a situação em 80% das áreas atingidas, mas muitos bairros ainda estão sem luz. No interior do estado, a chuva também foi muito forte. Uma pessoa morreu em Itupeva atingida por uma árvore, e para hoje (9) tem previsão de mais chuva forte durante à tarde em todo o estado. A repórter Marcela Munhoz está em Moema, um dos bairros mais atingidos pelo temporal aqui na capital paulista e traz mais informações.