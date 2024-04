Clientes acusam Suzane von Richthofen de vender calçados falsificados

Alto contraste

Cliente dizem que foram enganados ao comprar itens do ateliê de costura de Suzane von Richthofen, a mulher que foi presa e condenada por planejar a morte dos próprios pais. Há um ano, Suzane está no regime aberto e uma das condições para ela cumprir a pena em liberdade é ter um emprego fixo. Então, a mulher abriu um ateliê de costura e na loja online, diz que ela mesma produz as peças customizadas como chinelos, bolsas e itens de decoração. Agora, clientes estão dizendo que não é a Suzane quem faz as peças. Outra denúncia é de que a empresa de Suzane vende calçados falsificados de uma grife italiana.