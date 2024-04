Confrontos em comunidades do Rio deixam sete mortos A polícia realiza uma operação para prender chefes do Comando Vermelho

A polícia do Rio de Janeiro realiza uma operação em uma das principais comunidades da cidade contra líderes do Comando Vermelho. Até o momento, sete suspeitos foram mortos no cerco formado pelos agentes e dois policiais foram baleados no confronto.