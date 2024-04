Alto contraste

O Xartrux é um gato da raça maine coon, considerada a maior do mundo. Ele mora em Jaú, cidade do interior de São Paulo, e concorre ao título de maior gato do mundo no Guinness Book. Ele tem 1,35 de altura e pesa 10 quilos.