"Copão alcoólico": homem morre depois de tomar mistura de uísque com energético

A Câmera do Balanço vai falar hoje sobre uma mistura que é moda entre os jovens só que é muito perigosa. A combinação de uísque com energético faz sucesso nos bares, baladas e shows, mas, a bebida é uma verdadeira bomba para o coração e essa mistura perigosa acaba de fazer mais uma vítima: Luiz Fernando, de 45 anos, teve um infarto e morreu depois de consumir o famoso "Copão". Apesar do perigo, jovens e adultos parecem não se se importar com os riscos. Consomem altas doses dessa combinação que pode ser fatal.