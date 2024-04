Corpo da ultramaratonista Camila Matte é encontrado com sinais de queimaduras O corpo de Camila estava em um canavial

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O trabalhador de uma usina encontrou o corpo da ultramaratonista Camila Matte. Ela estava desaparecida depois de brigar com o marido e treinador, Peterson. O trabalhador rural estava caminhando em um canavial quando viu o carro da atleta e chamou a polícia. O corpo de Camila estava fora do carro com sinais de queimaduras. Duas garrafas de álcool foram encontradas perto de Camila.