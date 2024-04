Corpo de mulher é encontrado carbonizado na avenida 23 de Maio Raissa, de 18 anos, teria sido morta pelo próprio pai após ele não aceitar o fim do relacionamento com a mãe dela

O corpo de uma mulher foi encontrado carbonizado dentro de um buraco na alça de acesso do corredor norte-sul da avenida 23 de Maio, sentido Interlagos, em São Paulo. A vítima foi identificada como Raissa, de 18 anos, que teria sido morta pelo próprio pai. Ele não teria aceitado o fim do relacionamento com a mãe de Raissa. O homem também teria tentado o filho mais novo que ele tinha com a mulher.