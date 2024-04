Criança agredida pelo síndico do prédio passa por exames no IML Caso é investigado como lesão corporal; suspeito foi flagrado agredindo a criança

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Novidades no caso do menino que foi agredido pelo síndico na área comum do prédio onde mora. A avó levou a criança de 8 anos para fazer exames de perícia no IML. O caso é investigado como lesão corporal. De acordo com a polícia, o suspeito ainda não prestou depoimento na delegacia.