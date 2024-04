Criminoso dá voadora em homem durante assalto em SP A vítima caiu no chão desmaiada

Um homem caminhava pela calçada quando foi atingido com uma voadora por um ladrão, em São Paulo. A vítima caiu no chão desmaiada e o criminoso fugiu com os pertences. Ele tentou se esconder embaixo de um carro, mas foi preso.