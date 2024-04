Criminoso furta carros em Higienópolis, na zona oeste de SP Câmeras de circuito de segurança mostram a ação do bandido

Um criminoso tem quebrado os vidros dos carros e levado objetos de valor em Higienópolis, bairro da zona oeste da capital paulista. Câmeras de circuito de segurança mostram a ação do criminoso. Em um dos flagrantes, ele percebe a chegada de uma viatura e praticamente se esconde. Quando a polícia vai embora, ele comete o crime. Em outro, ele tenta esconder o rosto com um casaco vermelho. O bandido age sempre da mesma maneira, na mesma região, e muitas vezes, fazendo o mesmo trajeto. Um morador, que trabalha muito tempo no local, denunciou ao Balanço Geral, para que o homem seja identificado e não faça novas vítimas. A RECORD pediu um posicionamento da Secretaria de Segurança Pública e até o momento não teve resposta.