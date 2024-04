Criminoso usa pedra para quebrar vidro de carro no interior de SP

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um DJ teve o carro roubado em Franca, no interior de São Paulo. Ele deixou seus pertences dentro do veículo e, no dia seguinte, viu que o vidro do carro estava quebrado e seus equipamentos de trabalho não estavam mais lá. Imagens mostram que durante a noite um ladrão usou uma lanterna para ver o que tinha dentro do automóvel e pegou uma pedra para quebrar o vidro.