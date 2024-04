Criminosos alugam imóvel para furtar apartamentos de vizinhos na zona norte de SP

Alto contraste

Criminosos alugaram um apartamento para arrombar e furtar os vizinhos, em Santana, na zona norte de São Paulo. O imóvel alugado fica no sétimo andar de um prédio de luxo e durante quinze dias, os suspeitos ficaram estudando a rotina dos vizinhos. Com as informações necessárias, colocaram o plano em prática no último sábado (23). Os criminosos conseguiram arrombar e furtar dois apartamentos. As câmeras de segurança do prédio flagraram o momento em que eles fogem pela garagem, levando os pertences das vítimas. A polícia foi acionada e agora tenta identificar os suspeitos. A imobiliária disse que a documentação do locatário foi verificada e não foi constatada nenhuma irregularidade.