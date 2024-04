Criminosos armados com submetralhadora caseira invadem posto de combustíveis em MG Os homens assaltaram uma motorista que estava abastecendo

Um criminoso armado, com o que parece ser uma submetralhadora caseira, invadiu um posto de combustíveis. Os funcionários foram rendidos. Uma motorista de carro por aplicativo, abastecia, quando o criminoso chegou. O comparsa foi em direção ao carro da mulher, que no susto, ainda tentou arrancar mesmo com o veículo ainda sendo abastecido.