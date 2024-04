Criminosos bloqueiam travamento de carro e assustam motoristas

Alto contraste

O Balanço Geral alerta para um novo golpe na praça. Criminosos impedem que o alarme do carro funcione e depois que o dono do veículo sai de perto, outro ladrão entra em cena e furta o que tem dentro. É no momento de distração, que criminosos estão aproveitando para agir. Uma dupla de assaltantes foi flagrada furtando uma mochila de dentro de um carro em São Paulo.