Criminosos escalam muros de casas e deixam moradores de bairro da zona leste de SP apavorados O Balanço Geral foi até lá e conversou com os moradores

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma dupla de criminosos está colocando terror nos moradores do bairro Cangaíba, zona leste de São Paulo. Os ladrões estão escalando muros e invadindo as casas para roubar. Eles levam joias, dinheiro, computadores e deixam um rastro de destruição. O Balanço Geral foi até lá e conversou com os moradores.