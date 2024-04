Criminosos invadem casa na zona sul de SP e fazem família refém

Alto contraste

Cinco criminosos invadiram uma mansão na região da Cidade Jardim, zona sul de São Paulo. A pessoa que estava na residência foi feita refém, mas o segurança da rua chamou a polícia e baleou o primeiro ladrão, que morreu no local. O segundo tentou fugir de carro, mas o veículo bateu no motor do portão e pegou fogo. O criminoso não conseguiu sair do veículo e morreu carbonizado. A polícia chegou e o terceiro criminoso também foi atingido na troca de tiros e acabou morrendo no hospital. O quarto criminoso está internado em estado grave e o quinto suspeito é procurado.