Criminosos invadem mansão e matam empresário a tiros

O empresário Hamilton Luiz, de 68 anos, foi assassinado a tiros na mansão onde vivia. Os criminosos invadiram a casa e foram até o quarto onde ele estava dormindo. As imagens de câmeras de segurança da mansão mostraram que os autores jogaram o veículo de cor prata contra o portão e com o caminho livre, foram até o piso superior e surpreenderam o empresário com, pelo menos, sete tiros.