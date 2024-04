Curtindo as férias: criminoso procurado pela polícia é preso em parque aquático Ele é suspeito de cometer sequestros e roubos

Foi preso o homem procurado pela polícia suspeito de cometer crimes na região do ABC. Ele estava curtindo férias em um parque aquático, em Olímpia, no interior de São Paulo. Kévin, suspeito de cometer sequestro e roubos, foi detido dentro do hotel onde estava hospedado.