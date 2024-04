Daniel Alves desvia o olhar durante exibição de vídeos da vítima de suposto estupro em julgamento Ele viu o vídeo do momento em que ela foi retirada do bar

Hoje (7) acontece o terceiro e possivelmente último dia de julgamento do jogador Daniel Alves, acusado de estupro na Espanha. Nesta quarta (7), ele viu as imagens do dia do suposto crime, no momento em que a mulher foi retirada do bar e levada pelos policiais. O jogador não conseguiu olhar o vídeo.