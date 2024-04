Daniel Alves diz ser vítima de "tribunal paralelo" em primeiro dia de julgamento de caso de estupro

Alto contraste

Terminou o primeiro dia de julgamento do jogador brasileiro Daniel Alves, acusado de ter estuprado uma mulher em uma boate em Barcelona. O julgamento vai durar três dias. A jovem que acusa o brasileiro também é ouvida, mas não fica frente a frente com o jogador. O depoimento dela é numa sala reservada. Daniel Alves se diz vítima de um “tribunal paralelo”. A defesa pediu a anulação do julgamento. Já a defesa da vítima pede que julgamento não seja interrompido.