Daniel Alves presta depoimento em último dia de julgamento

Acontece nesta quarta (7), o último dia do julgamento do jogador Daniel Alves. Ele deve se defender a qualquer momento da acusação de ter cometido um estupro em uma casa noturna em Barcelona, na Espanha. Nesta terça (8), a modelo Joana Sanz, esposa do jogador, prestou depoimento e afirmou que o marido chegou em casa bêbado no dia do suposto crime, o que, do ponto de vista jurídico, poderia servir como um atenuante em caso de condenação. O Balanço Geral recebeu a promotora de Justiça Celeste Leite dos Santos para analisar o caso.