Dengue: córrego na zona norte de SP vira foco para a proliferação do mosquito Na capital paulista, 11 pessoas já morreram devido à doença

O número de casos de dengue não para de crescer em todo o país. Na capital paulista, 11 pessoas morreram devido à doença e o número de casos confirmados passa de 49 mil. A prefeitura decretou situação de emergência e reforçou a visita de agentes nas casas. Mesmo assim, ainda se vê muitos locais onde há lixo a céu aberto e água parada. No Jardim Julieta, zona norte de São Paulo, um córrego que passa entre as casas virou um verdadeiro foco para a proliferação do mosquito.