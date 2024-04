Dentro da Notícia : perseguição termina com suspeito foragido e outro ferido em SP Gottino e Lombardi analisam a imagem impressionante

Uma perseguição alucinante acontece pelas ruas da Vila Mascote, na zona sul de São Paulo. Dois homens em uma moto, suspeitos de cometer uma série de assaltos fogem em alta velocidade de uma viatura, quando o piloto perde o controle e os dois caem no chão. O suspeito que estava na garupa levanta rapidamente e foge do local, enquanto o piloto continua caído, com a moto em cima dele.