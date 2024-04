Deputados trocam chutes e socos durante votação nas Maldivas

Alto contraste

Um vídeo mostra autoridades engravatadas trocando chutes e socos nas Maldivas. Aliados do governo entraram em confronto com deputados da oposição. A confusão aconteceu durante a votação que iria aprovar os novos integrantes do gabinete do presidente do parlamento. Os microfones chegaram a ser retirados da sala para evitar que fossem usados como arma.