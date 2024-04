Alto contraste

Os destroços do helicóptero do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes que havia desaparecido com três pessoas a bordo foram encontrados no Pará. Um corpo foi encontrado na região das buscas, mas ainda não há informações se é de um dos passageiros. O helicóptero havia saído de Tucuruí, sudeste do estado.