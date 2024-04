Deu ruim: Micos expostos na internet viram meme e podem deixar traumas

Alto contraste

Quem nunca pagou um mico? Lígia estava chegando numa pizzaria e desceu do carro ajeitando o vestido. O veículo de trás começou a buzinar tentando avisar que a roupa da mulher estava rasgada. Um casal também teve um momento constrangedor que bombou nas redes sociais. O Mikaél foi pedir a Janaína em casamento, mas depois do sim, o casal escorregou e caiu. O Mikaél foi parar dentro do mar.