Dia do Cuscuz: saiba a diferença entre o prato nordestino, paulista e marroquino

Hoje (19) é celebrado o Dia do Cuscuz. O prato é famoso no Brasil, com receitas que mudam de acordo com a região. Mas, na verdade a receita surgiu na África, ficou popular em Portugal e os portugueses trouxeram o cuscuz para cá, onde ganhou o título de patrimônio cultura. O cuscuz tradicional nordestino é feito com flocão de milho hidratado com água e sal. Depois de cozido, dá para comer com manteiga, queijo ou acompanhamentos. Já o cuscuz paulista tem sardinha, pimentão, cebola e ovos misturado com a massa. E o cuscuz marroquino é feito com bolinhas de semolina de trigo. O preparo é simples: basta mergulhar os grãos em água quente por 10 minutos. Depois é só comer com vegetais refogados, frango desfiado, atum ou o que quiser.