Dono de bar tenta separar briga, é esfaqueado e perde movimento de uma perna

O dono de um bar se preparava para fechar a casa quando uma briga começou do lado de fora. Wellington vai separar, mas um dos envolvidos na confusão bate boca com o dono do bar. Momentos depois, ele volta dirigindo um carro e tenta atingir o portão do bar. O motorista descontrolado ainda tenta atropelar as pessoas. Quando sai do carro, o agressor pega uma faca e ataca o Wellington, que agora está de cama e sem o movimento de uma das pernas.